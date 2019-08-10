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Şehit Fethi Sekin'in kabrine bayram ziyareti 

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kabri, Kurban Bayramı öncesi ziyaretçileri ağırlıyor. Oğlunun kabrini ziyaret eden Mehmet Zeki Sekin, 'Fethi'siz geçen 6´ıncı bayramımız. Her bayram oğlumu ziyarete gelirim. Şehidimin misafirleri hiç eksik olmuyor' dedi.

  • DHA
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İzmir Adliyesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısını şehit olarak önleyen polis memuru Fethi Sekin'in acılı babası Mehmet Zeki Sekin, bayram öncesi şehit oğlunun Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabrini ziyaret etti. Mehmet Zeki Sekin, şehit oğlunun kabrine ziyaretlerin yoğun olduğunu anlattı. Gelen ziyaretçilerin Fethi Sekin'in mezarının başına geçen yıl ocak ayından beri bırakılan 8 defteri doldurduğunu belirten Mehmet Zeki Sekin, "Fethi'siz geçen 6´ncı bayramımız. Her bayram oğlumu ziyarete gelirim. Sadece ben değil, tüm Türkiye´den ve yabancı ülkelerden ziyaretçiler gelir. Şehidimin misafirleri hiç eksik olmuyor. 5 Ocak 2018 tarihinde şehidimin kabrine şeref defteri bıraktık. Şu an 8 defter bitti. 9´ncu deftere geçtik. Gelen misafirler duygularını yazıyorlar. Fethimin kahramanlığından bahsediyorlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ben şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur, tüm Türkiye´nin gururudur. Zaten güzel ülkemde Fethi Sekinler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bir Fethi Sekin doğar" dedi.
 
 
'ŞEHİDİM HER BAYRAM BENİ ARARDI'
 
 
Şehit oğlu ile annesi Zeynep Sekin´in kabirlerinin yan yana olduğunu anlatan Sekin, "Fethi'm şehit olmadan 55 gün önce, annesi vefat etmişti. Kabirleri yan yana. Şehidim her bayram beni arardı. Eğer izin alabilirse de yanıma gelirdi. İyi bir çocuktu, korku nedir bilmezdi. İyilik yapmayı ve yardım etmeyi çok severdi. 14 yıldır İzmir'deydi. Son 8 yılını ise adliyenin önünde geçirdi. Kendisi ile şehit olmadan bir hafta önce birlikteydim. Ben Aydın´da böbrek taşı ameliyatı için randevu almıştım. Ben ameliyattayken olay meydana geliyor. Beni servise aldılar, serviste televizyon açıktı ve İzmir Adliyesi'nde patlama var deniliyordu. Bir tane şehidimiz var, ismi Fethi'dir dediler. Ben orda yıkıldım. Kendi cesareti ve kahramanlığıyla büyük bir katliamı önledi" diye konuştu.
 

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