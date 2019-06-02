26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şehit oğluna sözünü tuttu

Şehit oğlunun vasiyetini yerine getiren Ayla Çiğa, üniversite hayalini gerçekleştirdi. Mezun olan şehit annesi, “Hayallerinizin peşinden koşun” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mersin’de yaşayan Ayla Çiğa’nın (58) oğlu Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa, 2016’da Diyarbakır Sur’da şehit düştü. Oğlunun şehit olmadan önce 'üniversite okuması' yönündeki isteğini yerine getirmeye karar veren anne, sınava girdi. Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gastronomi Bölümü'nü tam burslu kazandı. İki yıl süren eğitiminin ardından bölümünü başarıyla tamamlayan anne Çiğa, mezun oldu. Üniversite tarafından düzenlenen mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Ayla Çiğa, “Yiğitimin de kendimin de hayalleri gerçek oldu. Öğrenmenin yaşı yok, üniversitemde kendimi buldum” dedi.
 
BU DUYGUYU HERKES YAŞASIN
 
Ev kadınlarına ve içinde okuma aşkı olan herkese seslenen Çiğa, "Lütfen hayallerinizin peşinden koşun. ‘Ben yapamam’ demeyin. Unutmayın, azimle yapılan her iş başarıya ulaşacaktır. Herkesi okumaya devam ediyorum.  Bu duyguyu herkesin yaşamasını istiyorum.”
 
(Akşam)

Başkan Erdoğan´dan Kur´an-ı Kerim tilaveti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail, Suriye'yi vurdu

İsrail, Suriye'yi vurdu

Bu sabah sandık başındalar! Oy verme işlemi başladı

Bu sabah sandık başındalar! Oy verme işlemi başladı

"Futbol fakirlerin balesidir"

'Futbol fakirlerin balesidir'

Bayram kuyruğu  Ege’ye kadar uzandı

Bayram kuyruğu  Ege’ye kadar uzandı

2024'e kadar o ülkeyi Osmanlı torunu yönetecek

2024'e kadar o ülkeyi Osmanlı torunu yönetecek

Opera orkestrasında 'fagot'lu kavga

Opera orkestrasında 'fagot'lu kavga

'Küfür etmeyin' diye uyardı, sonrası korkunç

'Küfür etmeyin' diye uyardı, sonrası korkunç

Tatile çıkamayan İstanbullu’ya müjde

Tatile çıkamayan İstanbullu’ya müjde
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekâtı’nda yeni görüntüler... MSB paylaştı

Pençe Harekâtı’nda yeni görüntüler... MSB paylaştı

Yer: Dolmabahçe Sarayı... Daha önce görmediniz

Yer: Dolmabahçe Sarayı... Daha önce görmediniz

Sadece ABD'de vardı! Türkiye de 'BOĞAÇ'ı üretti

Sadece ABD'de vardı! Türkiye de 'BOĞAÇ'ı üretti

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: 24 saat göreve hazırlar

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: 24 saat göreve hazırlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA