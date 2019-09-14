Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da şehit oğlunun mezarını ziyarete gitmek için motosikletle yola çıkan Medet Halat (54), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
- DHA
Kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolu Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. 14 Haziran 2018'de, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası Medet Halat, oğlunun mezarını ziyarete gitmek için yola çıktı. Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Halat ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Halat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Medet Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından yakınlarına teslim edildi.
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