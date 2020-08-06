İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ağustos 2020 Perşembe / 16 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2332
  • EURO
    8,6116
  • ALTIN
    478.924
  • BIST100
    1034.4
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şehit polislerin adının verildiği operasyonda 81.8 kilogram uyuşturucu yakalandı
Yaşam

Şehit polislerin adının verildiği operasyonda 81.8 kilogram uyuşturucu yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, keşif ve gözetleme faaliyetini tamamladıktan sonra Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda kırıma uğrayarak düşen uçakta şehit olan polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya'nın adının verildiği uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği 'Ayzek'in de kullanıldığı operasyonda durdurulan şüpheli araçta 81 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

DHA06 Ağustos 2020 Perşembe 21:52 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 21:52
ABONE OL

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda 16 Temmuz'da keşif ve gözetleme görevi sırasında düşen uçakta şehit olan polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya'nın adının verildiği uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yüksekova ilçesindeki uygulama noktasında yol kontorolleri yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek 'Ayzek'in de kullanıldığı operasyonda araçta yapılan detaylı aramada, 56 kilo eroin ile 25 kilo 800 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.