Şehit Yusuf Çelik kimdir kaç yaşında? 15 Temmuz gecesi Yusuf Çelik nasıl şehit oldu? soruların yanıtları ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Alınan son dakika bilgisine göre; Zırhlı araçta şehit edip aşağı atmışlardı! O kahramanın kimliği belli oldu. Üç çocuk babası Yusuf Çelik, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit oldu. Oğullarının nasıl şehit olduğunu bilmeyen ailesi, asıl gerçeği son çıkan video ile öğrenmiş oldu. FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahını işgal eden cuntacıların zırhlı araç içinde şehit ettiği sivil vatandaşın Yusuf Çelik olduğu ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanlığı karargahının güvenlik kameralarınca kaydedilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çelik'in şehit edilmesine ilişkin katliamın görüntüleri, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "Çatı" davası dosyasına girdi. Çelik, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da eşine, "Bu akşam çıkmayıp da ne zaman çıkacağım" dedikten sonra cuntaya karşı direnmek için Genelkurmay Başkanlığı karargahının önüne geldi. Buradaki vatandaşlarla darbecileri protesto eden Çelik, Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı tanklarının Genelkurmay Başkanlığı karargahını işgal etmelerini engellemek için zırhlı araçların önüne yattı. Bu direnişiyle 15 Temmuz'un Ankara'daki simgesi haline gelen Çelik, tankların karargaha girişini bu şekilde bir süreliğine engelledi. İşte şehit kahraman Yusuf Çelik hakkında merak edilenler...

KURŞUNLARA RAĞMEN KORKUSUZCA YÜRÜDÜ



Karargahın dış cephe kameralarının kaydettiği görüntülere göre, zırhlı araçların konuşlandığı Güney Nizamiye bölgesindeki askerleri ikna etmeye çalışan halkın üzerine tanktan ateş açıldı. Saat 00.50'de kameranın açısına giren kahraman Çelik, kurşunlardan korunmak için dağılan kalabalığın arasından çıkarak darbecilerin tehdit ateşine rağmen tankların üzerine yürüdü. Bu sırada arkada kalan vatandaşların kendisine eşlik etmesi için el işareti yapan Çelik, hızlı adımlarla zırhlı araçlara ilerlemeye devam etti. Kahramanın kararlığı karşısında yeniden silaha sarılan son üç rakamı "624" olan tankın kulesindeki darbeci, Çelik'i göğsünden vurdu. Yere düşen Çelik'in yardıma koşan vatandaşları da hedef alan darbeci asker, ilk yardım yapılmasını engelledi.



Bir süre sonra yaralı Çelik, ayaklarından sürüklenerek "252152" plakalı Kobra aracına bindirilerek Meclis kavşağı istikametinden götürüldü. Genelkurmay Güney Nizamiye'den karargaha giriş yaptığı kameralara yansıyan Kobra araç, saat 01.31'i gösterdiği sırada dur kalk yaparak Genelkurmay karargahı içindeki Ayyıldız bölgesine geldi. Biraz ilerledikten sonra tekrar duran zırhlı aracın arka kapısı açıldı. Kameralara net bir şekilde yansıyan bundan sonraki görüntülerde, araç içindeki askerler yaralı Çelik'e yoğun bir şekilde şiddet uyguladı. Yaklaşık bir dakika sonra hayatını kaybettiği anlaşılan Çelik, askerler tarafından tekmelenerek araçtan yola atıldı.





Cansız bedeni dakikalarca yolun ortasında duran Çelik'in naaşı tankçı sınıfından bir rütbelinin talimatıyla askerlerce sürüklenerek ağaçlık alana taşındı. Darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra yeniden olay yerine gelen Kobra aracındaki askerlerin, şehit Çelik'in bedenini telaşlı bir şekilde aramaları da kameralar tarafından kaydedildi. Çevredeki diğer askerlerin yönlendirmesiyle Çelik'in cansız bedenine ulaşan darbeciler, cenazeyi kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.



15 TEMMUZ'UN İKİ KAHRAMAN YUSUF'U



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cuntacılara karşı mücadele verirken şehit olanlar arasında iki Yusuf Çelik bulunuyordu. Kahramanlar isim ve soy isimlerindeki benzerliğin yanı sıra 15 Temmuz akşamı Genelkurmay Başkanlığı önünde şahadete yürüyerek aynı kaderi de paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan ve birbirlerinden habersiz demokrasi mücadelesi veren Yusuf Çeliklerden biri 46, diğeri 65 yaşındaydı. 46 yaşındaki Yusuf Çelik, zırhlı araç içinde, Almanya'dan işçi emeklisi olan ve tatil için Türkiye'ye gelen diğer Yusuf Çelik ise tankın üzerine çıktığı sırada şehit edildi.

ŞEHİT YUSUF ÇELİK KİMDİR?

Üç çocuk babası Yusuf Çelik, ile ilgili yeni videolarda tankın içinde şehit edildiği ortaya çıktı. Daha önce yapılan bir açıklamada ise "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabında, Çelik'in Genelkurmay Başkanlığı girişinde tankların önüne yattığı sırada çekilen fotoğrafını gördü. Bunun üzerine Foto Muhabiri İzgi'ye ulaşan aile, İzgi'den şehit Çelik'in son anlarını paylaşmasını istedi. Aileyle Sincan'daki evlerinde bir araya gelen İzgi, Çelik ailesine o gece yaşananları anlattı. Yusuf Çelik'in darbe girişimi haberlerinin ardından Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu yere ilk gelenler arasında olduğunu ve en önde giderek tankların bulunduğu yere ulaştığını aktaran İzgi, daha sonra Çelik'in tankların önüne yattığını belirtti. Çelik'in o andaki kahramanlığını fotoğrafladığını söyleyen İzgi, bu sırada şehit Çelik'in de bulunduğu bölgeye doğru ateş edildiğini anlatarak, "Ben daha sonra güvenli bir bölgeye geçtim. Nereden ateş edildiğini görmedim. Bulunduğum yerden kalktığımda, yaralanan Yusuf Çelik'in vatandaşlarca güvenli bir bölgeye götürüldüğünü gördüm. Kendisini bir daha bulamadım." dedi. İzgi, Çelik'in büyük bir kahramanlık gösterdiğini, canı pahasına darbeyi engellemeye çalıştığını anlatırken, ailesi de gözyaşları içinde şehidin kahramanlık hikayesini dinledi.



ARACI GENELKURMAY CİVARINDA BULUNDU



Çelik'in ağabeyi Mehmet Vahit Çelik, kardeşinin o gece darbe girişiminde bulunulduğu haberini alır almaz evden çıktığını söyledi. Kardeşinin o gün nereye gittiğini bilmediklerini dile getiren Çelik, "Eşi o gece kendisinden haber alamadı. Ertesi gün kullandığı araç Genelkurmay Başkanlığı civarında bulundu. Pazar günü de Adli Tıp Kurumundan arandık. Kardeşimin şehit olduğu haberini verdiler." ifadelerini kullandı.



Çelik, kardeşinin Genelkurmayın bulunduğu bölgede nasıl hayatını kaybettiğini bilmediklerini, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine "Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehitleri Anma Programı"na katıldıklarını belirtti. Program çıkışında "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabından aldıklarını belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu: "Eve geldiğimizde kardeşimin eşi, kitapta Yusuf'un tankların önüne yattığı sırada çekilen fotoğrafını gördü. O ana kadar kardeşimin orada ne yaptığını, nasıl hayatını kaybettiğini hiç bilmiyorduk. Tankların önündeki fotoğrafı görünce orada hayatını kaybettiğini anladık. Ramazan Bayramı öncesinde de memleketimiz Çankırı'nın Tüney köyüne gitmiştik. Buradaki mezarlık ziyareti sırasında Yusuf, akrabalarımızın bulunduğu alanı göstererek 'Burası bize uygun' demiş, defnedilmek istediği yeri göstermişti. Meğer malum olmuş."

Oğluyla gurur duyduğunu belirten 78 yaşındaki Hilmi Çelik de devlet büyüklerinden darbe girişiminde bulunanlara gereken cezayı vermelerini istedi. Baba Çelik, "Meclisimiz bunu göz önüne alarak idamı geri getirir de vatan hainleri için bunu uygular. Oğlum, 'Benim ne işim var orada?' demedi, 'Mesele vatansa gerisi teferruattır' dedi. Oğlum gül bahçesine girercesine Hakk'a yürüdü." diye konuştu. "Vatan sağolsun" diyen anne Hatice Çelik de "Oğlumun orada nasıl mücadele ettiğini sizlerden öğrenince gurur duydum. Hep şehit olmak istiyordu. 'Ben şehitliği istiyorum' diyordu." sözlerine yer verdi.