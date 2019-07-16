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''Şehitlerimize minnettarız''

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz’un yıl dönümünde birlik mesajları verdi: O hain geceyi asla unutmadık ve unutmayacağız. Bu destanı yazan şehitlerimize minnet ve şükran borçluyuz.

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Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde sanat dünyasının ünlü isimleri birlik, beraberlik ve demokrasi mesajları verdi. Sanatçılar, milli iradeye sahip çıkan şehitlerimizi saygı ve rahmetle andı, gazilerimize de şifa dileklerinde bulundu. 

AJDA PEKKAN: Şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü içtenlikle kutlarım. 

İBRAHİM TATLISES: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde; milletimizin eşsiz zaferiyle sonuçlanan 15 Temmuz Destanı’nın 3. yılında, şehit olan kahraman vatandaşlarımızı rahmet ve minnet ile anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız! Allah vatanımızı ve milletimizi korusun. 

HÜLYA KOÇYİĞİT: Bir milletin güveninden vurulduğu; ama ölmek yerine daha da güçlenerek ayağa kalktığı gündür 15 Temmuz. Bu yüce millet, tarihi boyunca bu topraklarda nice hainlikler görmüş ve her birini bertaraf ederek millet olmanın ne demek olduğunu göstermiş, kahramanlık destanları yazmıştır. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 

YAVUZ BİNGÖL: 15 Temmuz gecesi bir halkın, bir milletin kahramanlık destanıdır. Bu namussuz ve hain gecede toplara, tanklara, tüfeklere göğüslerini siper eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vatan ve bu millet şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacaktır. Hepimiz onlara minnettarız. 

ALİ NURİ TÜRKOĞLU: Hepimiz için kötü bir rüyaydı, bir kabusa uyandık. Ancak bu olay hayra dönüştü. Çünkü bir silkelenme bir resetlenme hepimizin hiçbir sosyal katman olmadığı en kutsal değerde nasıl birleştiğimizi gösteren bir kutlu gün oldu.15 Temmuz’un kahramanı millet. 

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