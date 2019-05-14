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Şehitlerin kahramanlıkları türkülerle anlatılacak 

Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan savaşlarda şehit düşen kahramanlar anısına konser düzenleyecek.

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 17 Mayıs’ta gerçekleştirilecek konserde, 3 lisenin öğrencilerinden oluşan koro, vatanın selameti için cepheye gönüllü giderek, şehit düşen öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşların kahramanlıklarını türkülerle dile getirecek. Türkiye’deki liselerden gönüllü olarak Balkan, Çanakkale ve 1. Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde savaşan ve Kurtuluş Savaşı’na katılıp şehit ve gazi olan öğretmen ve öğrenciler anısına çekilen “Daha bir çiçekken” isimli 7 dakikalık İngilizce alt yazılı kısa filmin gösterileceği konserde, “Annem Beni Yetiştirdi”, “Hey Onbeşli”, “Eledim Eledim”, “Mağusa Limanı”, “Şu Kışlanın Kapısına”, “Ah Bir Ataş Ver” ve “Çanakkale” türküleri ile Michael Jackson’ın “Heal The World” şarkısı seslendirilecek.  

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