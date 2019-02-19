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Şehzade Selim’in puşidesi 500 bin ilmekle işlendi

Osmanlı’nın 14. padişahı Sultan Ahmet’in küçük yaşta vefat eden oğlu Şehzade Selim’in sandukasının puşidesi Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nde yaklaşık 500 bin ilmek atılarak 3 ayda hazırlandı.

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Osmanlı Devleti’nin 14. padişahı ve 93. İslam Halifesi olan Sultan Ahmet’in küçük yaşta vefat eden oğlu Şehzade Selim’in sandukasının puşidesi yaklaşık 500 bin ilmek atılarak 3 ayda işlendi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünün öncülüğünde yürütülen, Türkiye’deki 10 olgunlaşma enstitülerinin yer aldığı “Osmanlı Padişahlarının Puşideleri Yenileniyor Projesi” kapsamında Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, 5 kişilik ekiple Sultan Ahmet Türbesi’nde yer alan Şehzade Selim’in sandukasının puşidesini kadife üzerine altın sarısı sim iplikle Osmanlı motiflerini Maraş işi tarzıyla özenle ilmek ilmek işledi. İşlenmesinin yaklaşık 3 ay sürdüğü ve 4 bölümden oluşan puşideye yaklaşık 500 bin ilmek atıldı. Puşide yakın bir zamanda eskisiyle değiştirilecek. 

ASLINA UYGUN YAPILDI 

Puşide hakkında bilgi veren Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Burhan Özgür, projenin Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatıldığını ve İstanbul Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü koordinesinde yürütüldüğünü söyledi. Sultan Ahmet oğlu Şehzade Selim’in puşidesinin yaklaşık 3 ay önce başladığını hatırlatan Özgür, “Puşidemiz aslına uygun olarak elde Maraş usulüyle daha öncekinin aynısı olacak şekilde yenilendi. Bu puşideye yaklaşık 500 bin ilmek atıldı. Puşidemiz 5 kişilik bir ekip ve öğretmen tarafından tamamlandı” dedi. Özgür, bir sonraki puşidenin ise yine Sultan Ahmet oğlu Şehzade Orhan’ın sandukasının puşidesi olacağını sözlerine ekledi. 

5 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Puşide Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 5 kişilik bir ekiple hazırlandı. Şehzade Selim’in sandukasının 4 bölümden oluşan puşidesi kadife üzerine altın sim iplikle ve Maraş işi tarzıyla özenle ilmek ilmek işlendi. 

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