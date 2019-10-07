Seksenler'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Seksenler ne zaman başlıyor? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler, sevilen kadrosu ve diziye yeni dahil olan başarılı oyuncuları ile kaldığı yerden devam edecek. Yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor. Seksenler yeni sezon tarihleri açıklandı. Seksenler yeni sezon hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seksenler'in ilk bölümü 11 Ekim Cuma 20.00'de Türkiye - Arnavutluk milli maçından maçından önce, ikinci bölümü 14 Ekim Pazartesi 20.00'de yine Fransa-Türkiye maçından hemen önce yayınlanacak.

Sevilen dizi üçüncü bölümden itibaren ise hafta içi her gün 18.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen dizi kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Suzan Kardeş, Hakan Bulut, Onur Dilber, Hacı Ali Konuk, Tolunay Donat, Kemal Kuruçay, Betül Berk, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Mehmet Elmas, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Eray Yasin Işık, Osman Büyükercan, Yasin Kaya, Gülseren Gürtunca, Yalçın Özden, Tahsin Taşkın gibi başarılı oyunculara yer veriyor.

SEKSENLER YİNE YÜZLERİ GÜLÜMSETECEK

Seksenler dizisi Türkiye'nin, 1980'lerin başından günümüze değin geçen 39 yıllık geçmişinin ve değişiminin hikayesidir. Kaybolan yılları, yitirdiğimiz değerleri, geçmişe özlemi klasik bir Türk ailesi üzerinden anlatan Seksenler, sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne serecek. Dizi, bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk olurken, o yılları yaşamış olanlar kadar yaşamamış olan gençlerin ve çocukların da ilgisini çekecek.

Seksenler, yeni sezon ilk bölümüyle 11 Ekim Cuma akşamı 20:00’de TRT 1’de!