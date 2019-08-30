27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 284.499
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Selena Gomez eski haline geri döndü

Selena Gomez uzun bir aradan sonra sağlığına kavuştu. Eski günlerine geri dönen Gomez ilk defa böyle görüntülendi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Selena Gomez, eski günlerine geri döndü. Geçtiğimiz yıl trajik bir şekilde geçirdiği lupus hastalığından dolayı böbrek nakline ihtiyaç duyan ve yakın arkadaşı Francia Raisa'nın böbreğini bağışlamasıyla sağlığına kavuşan 27 yaşındaki ünlü yıldız Selena Gomez, eski görüntüsüne geri döndü. Gomez, üzerinde siyah tayt, beyaz tişört, spor ayakkabıları ve kırmızı sweatshirt ile dikkat çekti. Hastalığın o zor günlerini üzerinden attığı görülülen Gomez, arkadaşlarıyla zaman geçirdi.
 
 
Selena Gomez'in 6 yıl boyunca sevgili olduğu Justin Bieber ile ani bir şekilde ayırlması sevenlerini şaşırtmıştı. Büyük bir depresyona giren Gomez ile birlikte Justin Bieber'ın da depresyona girdiği ve destek aldığı öğrenildi.
 
Ayrılığın ardından eski sevgilisi Hailey Baldwin ile tekrar biraraya gelen Justin Bieber'ın gizli bir şekilde Baldwin ile evliliği sevenlerini şaşkınlık içinde bırakmıştı. İkili önümüzdeki günlerde büyük bir düğün yapmayı planlıyor.
Yapılacak düğüne Gigi Hadid ve Kendall Jenner'in de katılması bekleniyor. 

Pakistan´dan balistik füze denemesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mogherini, Hindistan ile "Keşmir'i" görüştü

Mogherini, Hindistan ile 'Keşmir'i' görüştü

Trump, Kuveyt Emiri Es-Sabah ile görüşecek

Trump, Kuveyt Emiri Es-Sabah ile görüşecek

Katil İsrail askerleri 54 Filistinliyi yaraladı

Katil İsrail askerleri 54 Filistinliyi yaraladı

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya'dan İdlib kararı

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya'dan İdlib kararı

Ege'de peş peşe deprem

Ege'de peş peşe deprem

ABD Rusya'yı uyardı

ABD Rusya'yı uyardı

Antalya'da hastanede öldürülmüştü: Sofya gerçeği ortaya çıktı

Antalya'da hastanede öldürülmüştü: Sofya gerçeği ortaya çıktı

'Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz'

'Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz'
 

POPÜLER HABERLER

İlk görüntüler yayınlandı! İşte füzenin ateşlendiği anlar

İlk görüntüler yayınlandı! İşte füzenin ateşlendiği anlar

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

Başkan Erdoğan Anıtkabir'de...

Başkan Erdoğan Anıtkabir'de...

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA