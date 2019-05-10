19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1305
  • 6,8909
  • 253.258
  • 88.862
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Selfie çağında kusursuz görünmenin yaşı 18´e düştü

Genç kadınlar arasında estetik amaçlı yüze dolgu işlemi yaptırma oranının son beş yıl içinde artış gösterdiği açıklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Estetik ve Plastik Cerrahi Akademisi´nin verilerine göre, ülkede son beş yıl içersinde 18-37 yaş arasındaki kadınlarda yüzlerine dolgu işlemi yaptıranlarda yüzde 20 artış gözlendi ve kozmetik ve estetik amaçlı yüze işlem yaptıranların yaşı 18´e kadar düştü.
 
Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kusursuz görünme, bu artışta en önemli nedenler arasından gösterildi.
 
Market Place sitesinin haberine göre genç kadınlar telefonlarındaki filtreleri kullanarak neredeyse kusursuz göründükleri selfie fotoğraflara benzemek için yüzlerine estetik amaçlı işlem yaptırıyor.
 
Habere göre geçtiğimiz yıl Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi´nden araştırmacılar, sosyal medyada kusursuz görünme amacının, insanların görünümleri ile ilgili takıntılara neden olabilecek akıl sağlığı hastalıklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
 
Massachusetts Hastanesi´nden doktorlar, estetik ve plastik cerrahi doktorları için hastanın kendi görünümüyle ilgili hangi durumda memnuniyetsiz olduğunu ölçebilecekleri ve bunu normal kabul edebilecekleri bir rehber yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre estetik cerrahi talep eden hastaların yüzde 13.1´inin kendi görünümleriyle ilgili takıntılı olduğu ortaya çıktı.
 
Amerikan Med Spa Association 2017 verilerine göre kozmetik amaçlı botoks, dolgu ve lazer tedavileri, 4 milyar dolarlık bir endüstri haline geldi.

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Başkan Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii'nin açılışını yaptı

Başkan Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii'nin açılışını yaptı

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Buna sahip olan kimse ölmeyecek

Buna sahip olan kimse ölmeyecek

FETÖ'cü müdür özel bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ'cü müdür özel bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları güçlükle ayırdı

Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları güçlükle ayırdı

Game of Thrones'a yeni ejderhalar mı katılacak?

Game of Thrones'a yeni ejderhalar mı katılacak?

Gelinciklerin görsel şöleni

Gelinciklerin görsel şöleni

300 yıllık lezzet! Gelen tadına bakmadan gitmiyor

300 yıllık lezzet! Gelen tadına bakmadan gitmiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA