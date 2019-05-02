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Selimiye on bir ayın sultanına hazır

Mimar Sinan’ın ustalık eseri ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camisi, Ramazana hazırlanıyor.

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Ramazan öncesinde minareleri mahyayla süslenecek caminin ses ve ışık sistemi bakımdan geçirildi. Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde düzenlemeler yapıldı. Ramazan dolayısıyla yoğunluğun beklendiği camide, müezzinler de son hazırlıklarını tamamladı. Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, Selimiye Camisi’nde ramazan ayı öncesinde çeşitli çalışmalar yapıldığını belirtti. Camideki elektronik aksamın dışında ışık sisteminin de elden geçirildiğini anlatan Okuş, “Her Ramazan olduğu gibi Selimiye Camimizin iç ve dış temizlikleri yapıldı. Halılar yıkandı, tüm ışık ve ses sitemi elden geçirildi. Bahçe düzenlenmesi yapıldı” dedi. Bu yıl Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami’de Enderun usulü teravih namazları kılınacağını aktaran Okuş, ilahilerin okunacağı teravihte vatandaşların huzur içerisinde namazlarını kılacaklarını vurguladı.

Selimiye Camisi’nin temizliği yapıldı.

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