Semazenler iğne deliğinde

Eserleri mikroskop ya da büyüteç altında görülebilen, dünyanın sayılı “mikro heykeltıraş”larından Necati Korkmaz, incir çekirdeğinin üstüne yerleştirdiği 3 semazenli sema ayin-i şerifini iğne deliğine sığdırdı.
Heykeltıraş Korkmaz “Bu çalışma yaklaşık 7 ay sürdü. Büyük konsantrasyon ve sabır gerektiriyor. Bu anlamda günümüzün sanatı pek sayılmaz. Bu işi profesyonel manada yapan 3 kişinin temel özelliği sabırlı olmaları” dedi.
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