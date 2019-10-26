Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz final mi yapacak? Sen Anlat Karadeniz final tarihi belli mi? gibi soruşların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz bu hafta 61. bölümü ile ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Hazan ve Ferhat arasında buzlar erimeye başlayacak. Nefes Tahir, Mustafa ve Asiye ise Osman Hoca'nın kapısına dayanır fakat eve beklenmedik iki misafir daha gelir. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu köşesinde dizinin final yapacağını duyurdu.

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL Mİ YAPACAK?

Sen Anlat Karadeniz'in final haberini Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu verdi. Eyüboğlu'nun yazısının iligli bölümünde şu ifadeler yer aldı:

ATV’nin, ilk bölümün ekrana geldiği 24 Ocak 2018’den bu sezon başına kadar, çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’ sevenlerini üzecek bir haberim var.

İlk bölümünden itibaren Trabzon’da çekilen dizinin yapımcılığının yanı sıra yazanı ve yönetenlerinden biri olan Osman Sınav’a sordum ‘Sen Anlat Karadeniz’in akıbetini...

Çünkü İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı projenin geleceğine dair televizyon dünyasında birçok söylenti söz konusuydu.

Sınav, dizinin 64’üncü bölümle ‘final’ yapıp, ATV seyircisine veda edeceğini açıkladı.

Sınav, ATV’ye çekeceği yeni dizi üzerinde çalıştıklarını, henüz cast aşamasına gelmediklerini de söyledi.

Bir bilgi daha vereyim. ATV, ‘Sen Anlat Karadeniz’in ardından çarşamba akşamlarına TRT1’den bu sezon transfer ettiği ‘Kuruluş: Osman’ dizisini koyacak.

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU NEDİR?

Sen Anlat Karadeniz; şiddete boğun eğmeyen bir kadının hikayesini anlatıyor. Nefes, lisede öğrencisi, babası ve abisiyle yaşayan parlak ve neşe dolu bir kızdır. Vedat, Nefes'i görür ve onunla evlenmek ister. Nefes bu duruma karşı çıksa da baskılar karşısında evlenmekten başka çaresi kalmaz. Vedat kötü bir çocukluk geçirmiş, psikopat tavırlar sergileyen bencil bir adamdır. Nefes'i istediği kalıplara sokamayacağını anladığında şiddete başvurur. Hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gören Nefes'in, Vedat'tan Yiğit adında bir oğlu olur. Nefes, oğlunu Vedat'tan korumak için Yiğit'e bir oyun dünyası yaratır. Anne ve oğlunun oyundaki amacı, kötü adam Vedat'tan kaçıp kurtulmaktır.

Kaleli ailesinin Vedat'ın şirketi ile iş yapmasıyla beraber Nefes'in de bu aileyle yolu kesişir. Nefes'in Tahir'in arabasının bagajına binerek kaçmasıyla başlayan hikaye, Tahir'in Nefes ve oğlu Yiğit'i ailesine ters düşmesine rağmen koruması ile devam eder. Nefes'in Tahir'in yaşadığı köye gelmesiyle birlikte Tahir'in annesi başta olmak üzere birçok kişi problem çıkartır. Tahir'in en büyük destekçileri abisi Mustafa olur. Manevi gücünü toplayan Nefes, Vedat'tan kurtulmak için yasal yollara da başvurur. Sen Anlat Karadeniz dizisinin avukatı Esma, cesareti ile Nefes'in her zaman yanı başında olur. Tahir, Nefes'in ve oğlunun kaçış yolculuğunda onlara yardım eder ve ikilinin arasında doğan imkansız aşk dizinin temelini oluşturur.