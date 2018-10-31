Senaryo platformlarına ihtiyaç var

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç’ın katılımcıları takdim etmesiyle başlayan “Bosphorus Film Lab Talks” konuşmalarında, proje geliştirme platformlarının işlevi ve projelerin etkili sunulması için dikkat edilmesi gereken konular ele alındı. Boğaziçi Film Festivali Danışmanı Hayet Benkara, yaptığı konuşmada film endüstrisini bir aileye benzeterek, “Tabii ki mükemmel bir aile değiliz ama biz profesyoneller olarak aynı sektörün bir parçasıyız.” ifadesini kullandı. Proje geliştirme platformlarının 10-15 yıl öncesine kadar var olmadığını anımsatan Benkara “Bu platformlar neden oluşturuldu? Sinema endüstrisi, sizin senaryonuz üzerinde çalışacak veya prodüktörlerle sizi tanıştıracak platformlara ihtiyaç duydu. Bu platformlar sayesinde insanlar bir araya gelip projeleri hakkında çalışma atölyeleri yapma imkanı buldu” diye konuştu.