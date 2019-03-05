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Senfonik Mazhar

Mazhar Alanson, Şef Turhan Yükseler yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile muhteşem bir konser verdi.

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“Mazhar Senfoni” başlıklı konser, önceki akşam CRR’de gerçekleşti. Konseri; aralarında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İskender Pala, Endonezya Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, oyuncular Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, İpek Tuzcuoğlu ve müzik yazarı Doç. Dr. Michael Kuyucu’nun da bulunduğu yaklaşık bin kişi izledi. Alanson konsere “Yandım” şarkısıyla başladı. “Ah Bu Ben”, “Sarı Laleler”, “Yağmur Var”, “Tam Ortası”, “Yaşın 19”, “Ali Desidero” ve “Ele Güne Karşı” konserde seslendirilen diğer eserlerdendi. 

Konseri İbrahim Kalın, Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar da izledi. 

''Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz''

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