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Yaşam

Serinlemek için Aras Nehrin'e giren gencin cansız bedeni bulundu

Kars'ın Kağızman ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

AA30 Haziran 2020 Salı 10:13 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:13
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Serinlemek için dün girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılan ve arama çalışmaları başlatılan 16 yaşındaki Azat Şafak'ın cesedi suyun 4 metre altında bulundu.

Şafak'ın nehirde kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalara bugün Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel eğitimli "kurbağa adamlar" da katıldı.

Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine destek amacıyla gelen kurbağa adamlar yaptıkları dalışların ardından Şafak'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Şafak'ın cesedinin sudan çıkartılışı sırasında olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.

Ceset otopsisi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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