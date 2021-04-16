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Yaşam

Serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğu arama çalışması başlatıldı. Demircan'ın yakınlarının kanal etrafındaki endişeli bekleyişi sürüyor.

AA16 Nisan 2021 Cuma 14:18 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 14:18
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Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarından geçen sulama kanalına giren İsmail Demircan (14) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Demircan'ın yakınlarının kanal etrafındaki endişeli bekleyişi sürüyor.

Fırat Sulama Birliği Başkanı Şemsettin Gökdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun başında böyle acı bir olayla karşılaşmanın kendilerini üzdüğünü belirterek, aileye sabır diledi.

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