Serinleten haber! Eyyam-ı bahur gidiyor yağış geliyor

Son haftalarda Türkiye'yi etkisi altına alan Eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini yitirmeye başlayacak. Uzmanlar sıcaklıkların Salı gününden itibaren düşüleceğini ve serin havanın etkili olacağını bildirdi.

EYYAM-I BAHUR GİDİYOR YAĞIŞ GELİYOR

Yüzde 90'lara yükselen nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artmaya devam ediyor.

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, bugün itibariyle Marmara Bölgesi'nde eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisini kaybedeceğini açıkladı.

Özdemir, "Nem yüzde 90'lara kadar yükseldiği için eyyam-ı bahur sıcaklarında hissedilen sıcaklık 4-5 derece arttığından çok yoğun hissedildi. Marmara'da rüzgâr da olmayınca maalesef insanlar Eyyam-ı Bahur sıcaklarından dolayı bunalım geçirdi. İstanbul'da hafta sonunda sıcaklık 32-34 dereceyi geçmeyecek" dedi.

SALI'DAN İTİBAREN YAĞIŞ GELİYOR

Hafta sonundan itibaren İstanbul ve Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerine gerileyeceğini belirten Özdemir "Nemden kaynaklı hissedilen sıcaklık biraz yüksek olabilir. İstanbul'da sıcaklık pazartesi 28, salı 29 derece gösteriyor. Salı gününden itibaren de Marmara'nın doğusu, Balıkesir ve Bursa'da sağanak yağış görülebilir. Ancak bu yağışlar lokal olacak. Çarşamba İç Ege, İç Anadolu'nun batı kesimleri, güney kesimleri ve Akdeniz bölgesinin iç kesimleri zaman zaman yağış alma ihtimali var. Güneydoğu Anadolu'da Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi önümüzdeki cumaya kadar sürecektir. Bunun dışında mevsim normallerine dönüyoruz" ifadelerini kullandı.