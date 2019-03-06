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Sevgili olma teklifini kabul etmeyince bacağına şırıngayla sıvı enjekte etti

Adana'da, H.G. (29), otomobille gezintiye çıktığı H.K. (28) adlı kadının bacağına, sevgili olma teklifini reddedince şırınga içindeki sıvıyı enjekte etti. Can havliyle kendini otomobilden atan genç kadın hastaneye kaldırılırken, H.G. tutuklandı. Şırıngadaki sıvının ne olduğunu araştırılıyor.

  • DHA
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Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. ile arkadaşı H.G., otomobille gezintiye çıktı. H.G. genç kadına sevgili olmak istediğini söyledi. Ancak H.K. olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada H.G., kız arkadaşının bacağına şırınga içerisindeki bir sıvıyı enjekte etti. Genç kadın can havliyle kendini otomobilden attı. H.G. ise kaçtı. Baygın haldeki H.K.'yı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan H.K., tedaviye alındı. Doktorlar, genç kadının bacağına enjekte edilen sıvının ne olduğunu belirlemeye çalışırken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, H.G.'yi yakaladı. Polis, şüphelinin otomobilinde olayla kullanılan şırıngayı da buldu.
 
Genç kadın polise verdiği ifadesinde, "H., bana saplantılı derecede aşıkmış. Kavga ettik, bacağıma bir şey şırınga etti" dedi.
 
Şüpheli ise genç kadını suçlayarak, "Şırıngayı önce kendine sonra bana sapladı" diye konuştu. H.K. tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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