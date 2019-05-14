23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0398
  • 6,7893
  • 252.133
  • 87.630
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sevgilisi evinde intihar etmişti... Ünlü oyuncu Yeşim Gül'den ilk açıklama

Ünlü oyuncu Yeşim Gül, menajeri üzerinden yaptığı açıklamada hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün sevgilisi Serdar Peçen'in camdan atlayarak hayatına son vermesi, magazin gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. İddialara göre, oyuncu Yeşim Gül, kendisinden 25 yaş küçük işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'e kredi çektirdi. Kredi borcunu ödeyemeyen engelli genç, Gül tarafından terk edildi.
 
Daha sonra barışmak için Yeşim Gül'ün evine giden Peçen, tartışma sonrası bir anda camdan atlayarak canına kıymıştı.
 
YEŞİM GÜL'DEN AÇIKLAMA
 
Oyuncu Yeşim Gül, menajeri üzerinden yaptığı son dakika açıklamada yaşanan olaya açıklık getirdi.
 
İşte o açıklama;
 
Bu üzücü olaya ilişkin olarak yargı süreci devam etmektedir.
 
Öncelikle belirtmek isteriz ki; müteveffa Serdar Peçen’in işitme engelli bir birey olması nedeniyle olaya hassasiyetle yaklaşılması, empati kurulması gereken bir durum söz konusudur. Sanatçımız Yeşim Gül’ün kendi öz yeğeni de işitme engellidir. Bu nedenle Sayın Yeşim Gül, Serdar Peçen ile olan iletişiminde bu engelli durumu hassasiyetle gözetmiş ve son derece özenli davranmıştır.
 
Sayın Yeşim Gül, uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak görev yapan, Devlet Sanatçısı ünvanına sahip, topluma mal olmuş bir sanatçıdır. Maddi açıdan herhangi bir yardıma asla ihtiyacı bulunmamaktadır. Haberde bahsedilen maddi ve benzeri konularla ilgili olarak Yeşim Gül ile Serdar Peçen arasında hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır. Müteveffanın ölümünden dolayı Sayın Yeşim Gül’ün büyük üzüntü yaşadığı bugünlerde, yazılı ve görsel medyanın da bu üzüntü ve hassasiyete saygı göstermesi kendisinin en büyük isteğidir.
 
Adli süreç halen devam etmektedir ve bu nedenle yargılama süreci sonuçlanana kadar Sanatçımızın bu konuda yargıyı etkileyecek bir yorumda bulunması yasalara aykırıdır. Durumu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk büyükelçi oyunu bozdu: Teröristlerle aynı masaya oturmam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Patlayıcıları gömdüğü yerleri görüntüleyip PKK'ya göndermiş

Patlayıcıları gömdüğü yerleri görüntüleyip PKK'ya göndermiş

Oruç açarken neden hurma tercih edilir?

Oruç açarken neden hurma tercih edilir?

İftardan sonra işe başlayıp sabah kadar çalışıyorlar! Talep yağıyor

İftardan sonra işe başlayıp sabah kadar çalışıyorlar! Talep yağıyor

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Dizi oyuncusu Elçin Sangu'yu rezil eden paylaşım

Dizi oyuncusu Elçin Sangu'yu rezil eden paylaşım

Putin talimatı verdi: S-400'lerle donatın

Putin talimatı verdi: S-400'lerle donatın

Sevgilisi evinde intihar etmişti... Ünlü oyuncudan ilk açıklama

Sevgilisi evinde intihar etmişti... Ünlü oyuncudan ilk açıklama

CHP'nin Osmanlı hazımsızlığı! Gece yarısı söktürdü

CHP'nin Osmanlı hazımsızlığı! Gece yarısı söktürdü
 

POPÜLER HABERLER

Kosova’da gündem ´ayı´

Kosova’da gündem ´ayı´

Sivas’taki esrarengiz kayalar dikkat çekiyor

Sivas’taki esrarengiz kayalar dikkat çekiyor

İşte Suriyelilerin ramazan lezzeti: Mağruk

İşte Suriyelilerin ramazan lezzeti: Mağruk

Rami Açık Oto Pazarı'ndan 40-50 bin TL'ye ne alırım

Rami Açık Oto Pazarı'ndan 40-50 bin TL'ye ne alırım

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA