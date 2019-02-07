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Sevgilisine kızdı, bıçağı kendi karnına sapladı

Bursa’da son kez konuşmak için evine çağırdığı erkek arkadaşıyla tartışan Bircan C. (20), mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla erkek arkadaşının üstüne yürüdü. Sevgilisi korkup kendini odaya kilitledi. Genç kadın sinir krizi geçirerek bıçağı kendi karnına sapladı. Ekipler olay yerine geldi, evden sesler gelmesine rağmen kapıyı kimse açmadı. Polisler kapıyı kırarak içeri girdi ve genç kadını hastaneye yetiştirdi...

  • İHA
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Saldırıdan korunmak için kendisini odaya kitleyen eski sevgilisine kızarak sinir krizini geçiren genç kadın, elindeki bıçağı karnına sapladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, karnına sapladığı bıçakla birlikte hastaneye kaldırıldı.
 
KAVGA ÇIKTI, KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ
 
Olay, Bursa’nın Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinde alkol alan Bircan C.(20) ayrıldığı erkek arkadaşı Timuçin A.’yı(45) son kez konuşmak için evine çağırdı. Bir süre konuştuktan sonra ikili arasında kavga çıktı. Genç kadın Timuçin A.’ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Saldırgan şahıstan korunmak için kendisini odaya kilitleyen Timuçin A. durumu polis ekiplerine haber verdi.
 
KAPIYI KİMSE AÇMADI, İLK MÜDAHALE YAPILDI
 
Eski sevgilisinin kendisini odaya kilitlemesi üzerine sinir krizi geçiren genç bıçağı karnına sapladı. İkametten gelen sesler üzerine komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evin içerisinden bağrışma sesleri gelmesine rağmen kapıyı kimsenin açmaması üzerine levye ve çekiç yardımıyla çelik kapıyı kırarak içeri girdi.
 
KARNINDA BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI
 
Yerde kanlar içerisinde yatan Bircan C.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, yaralı kadını karnına sapladığı bıçakla beraber Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.Timuçin A.’yı ifadesi alınmak üzere Görükle Polis Merkezi’ne götürdü. Sinir krizi geçirerek kendisine bıçak saplayan Bircan C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
 

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