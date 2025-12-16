Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü: Balkondan balkona atlayıp kaçmak istedi

Olay, 12 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat İnanmaz (19) eski kız arkadaşı Y.S.'yi (19) cep telefonuyla arayarak rahatsız etti. Y.S., durumu yeni sevgilisi A.B.'ye (19) anlattı. Bunun üzerine A.B., Murat İnanmaz ile görüşmek istediğini Y.S.'ye söyledi. Y.S., İnanmaz'a konum atarak konuşmak için yanına çağırdı. Atılan konuma gelen İnanmaz, Y.S. ile birlikte A.B.'nin kendisini beklediğini fark etti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.B., İnanmaz'ı vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek S.Ç.'nin (18) şüpheli A.B.'nin saklanmasına yardım ettiğini tespit etti.

KATİL KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ALT KATTAKİ DAİREYE ATLADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.B.'nin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde saklandığı apartmana operasyon düzenledi. Polisi fark eden A.B., kaçmak için 5'inci kattaki dairenin balkonundan 4'üncü kattaki dairenin balkonuna atladı. Bu anlar da cep telefonuyla görüntülenirken şüpheli atladığı dairede kıskıvrak yakalandı. A.B. ile birlikte sevgilisi Y.S. ve arkadaşı S.Ç. de gözaltına alındı.

Şüpheli A.B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Niyetim öldürmek değildi, konuşmak istiyordum. Bir anlık sinirle saldırdım, pişmanım" dediği, Y.S.'nin ise ifadesinde, "Murat beni sürekli telefonla arayıp rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedi. Murat'ı çağırdım, kavga çıktı" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.