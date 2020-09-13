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Yaşam

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kayseri'de, seyir halindeki otomobil, çıkan yangında alev topuna döndü. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA13 Eylül 2020 Pazar 22:38 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 22:38
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Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi dağ yolunda meydana geldi. Ali Akkoyun yönetimindeki 38 EL 596 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre ön kısımdaki elektrik kontağı arızası nedeniyle alev aldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, sürücü Akkoyun kendisini son anda otomobilden dışarı attı. Alev topuna dönen otomobil, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayın yaşandığı dağ yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen otomobil ise çekiciye yüklenerek götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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