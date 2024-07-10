İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8274
  • EURO
    35,6273
  • ALTIN
    2503.57
  • BIST100
    10743.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Seyir halindeki otomobil sele kapıldı! İşte o anlar...
Yaşam

Seyir halindeki otomobil sele kapıldı! İşte o anlar...

Kütahya'da meydana gelen sağanak yağış nedeniyle bir otomobil sele kapıldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...

IHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 22:50 - Güncelleme:
Seyir halindeki otomobil sele kapıldı! İşte o anlar...
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Domaniç-İnegöl yolu heyelanlı bölge yakınlarında yoğun yağışın aniden bastırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle oluşan sel, kontrolden çıkan bir aracı yol kenarından alarak sürükledi.

Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sele kapılan otomobile halat bağlayan diğer sürücüler aracı kurtarmaya çalıştı.

Otomobilin sele kapılma anı ve kurtarma çalışmaları Nejdet Çağlayan isimli sürücünün cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Bölgedeki sürücülerin yardımlarıyla sele kapılan araç kurtarıldı.

HABERİN VİDEOSU

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.