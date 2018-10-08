Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Seyir halindeki tır alev alev yandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hareket halindeki tekstil malzemesi yüklü TIR'da yangın çıktı. Alevleri farkederek TIR'dan inen şoför yaralanmadan kurtulurken, araçta ve yükünde büyük çaplı hasar oluştu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 16.00 sıralarında, Ankara- İzmir E- 96 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan İzmir'e doğru giden Ufuk Kılıç yönetimindeki 64 AG 148 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR'ın kupa kısmında sebebi henüz belirlenemeyen yangın başladı. Alevleri fark eden sürücü Kılıç, emniyet şeridine parrk ederek araçtan indi.

TIR, kısa sürede alev topuna dönerken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu, pdlis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. TIR'da ve yükünde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangın sonrası, karayolu İzmir yönüne yaklaşık 1 saat tek şeritten verildi. Daha sonra TIR, çekiciyle yoldan kaldırıldı, ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vecihi Hürhuş´un ölüm yıldönümü -Tarihte bugün 16 Temmuz 1969

Vecihi Hürhuş´un ölüm yıldönümü -Tarihte bugün 16 Temmuz 1969

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA