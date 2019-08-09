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Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor

Avustralya'da yürütülen araştırmada sıcak hava dalgalarının, Queensland eyaletinde bulunan Büyük Set Resifi’ndeki mercanlar için sanıldığından daha büyük tehdit oluşturduğu saptandı.

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Avustralya'da yürütülen araştırmada sıcak hava dalgalarının, Queensland eyaletinde bulunan Büyük Set Resifi’ndeki mercanlar için sanıldığından daha büyük tehdit oluşturduğu saptandı.
 
Büyük Set Resifi'ni inceleyen bilim insanları, bölgedeki iklim değişikliği nedeniyle yükselen okyanus sıcaklıklarının mercanların sanıldığından daha hızlı ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.
 
Sıcak hava dalgalarının ardından mercanların yüzde 15 kadar zayıfladığını ve dokuları öldükten sonra iskeletlerinin birkaç hafta içinde çürüdüğünün tespit edildiği çalışmada, mercanların daha sonra resiften koptuğu belirtildi.
 
Araştırmayı yürütenlerden Yeni Güney Galler Üniversitesinden Dr. Tracy Ainsworth, yaptığı açıklamada, Büyük Set Resifi'ndeki mercanların dokusu öldüğünde düştüğünü ve iskeletten ayrıldığını kaydederek, daha sonra da iskeletin aşındığını ve zayıfladığını bildirdi.
 
Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlandı.
 
Avustralya'da nisanda yayımlanan araştırmada 2016 ve 2017 yıllarındaki sıcak hava dalgalarının mercan resiflerinde yol açtığı beyazlamanın ardından Büyük Bariyer Resifi'nde yeni mercan oluşumunun yüzde 89 azaldığı belirlenmişti.

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