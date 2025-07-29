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Yaşam

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde: 40 dereceyi aştı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde öğleye kadar olan sıcaklıklar 23 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

AA29 Temmuz 2025 Salı 14:18 - Güncelleme:
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde: 40 dereceyi aştı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 23 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Şırnak'ta 47,8 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46,5 dereceyle Mardin, 45,7 dereceyle Siirt izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:

İLSICAKLIK (C°)
Adıyaman42,1
Amasya42,2
Artvin41,6
Batman42,7
Çankırı40,9
Çorum40,7
Diyarbakır43,3
Elazığ40,6
Eskişehir41,5
Gaziantep40,8
Gümüşhane40,2
Kahramanmaraş40,9
Karabük41,1
Kırıkkale40,8
Kilis43,5
Konya40,6
Malatya40,6
Mardin46,5
Siirt45,7
Şanlıurfa44,9
Şırnak47,8
Tokat40
Yozgat40,4

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