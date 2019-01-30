'Şiddeti düşünceyle yenin'
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kadın-erkek ilişkilerinde yaşanan şiddetin, aile birliğinin sağlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.
Şiddeti kadın-erkek ilişkilerinde bir iletişim tuzağı olarak nitelendiren Prof. Dr. Tarhan, “İlişkilerde bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şiddet uygulayan insan bunu yapmadan önce davranışının ‘ailenin geleceğini etkiler mi, etkilemez mi’ diye düşünürse hisseden beyni değil, düşünen beyni devreye sokar. Düşünen beyinle de şiddeti yenerler” ifadelerini kullandı.
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