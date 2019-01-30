'Şiddeti düşünceyle yenin'

Şiddeti kadın-erkek ilişkilerinde bir iletişim tuzağı olarak nitelendiren Prof. Dr. Tarhan, “İlişkilerde bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şiddet uygulayan insan bunu yapmadan önce davranışının ‘ailenin geleceğini etkiler mi, etkilemez mi’ diye düşünürse hisseden beyni değil, düşünen beyni devreye sokar. Düşünen beyinle de şiddeti yenerler” ifadelerini kullandı.