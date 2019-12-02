Şiddeti eşi affetti  yargı affetmedi

Gaziantep’te 15 Kasım’da, Emrah Ç. (32) sokak ortasında tartıştığı, 8 yıllık eşi 3 çocuğunun annesi Büşra Ç’yi (24) dövdü. Küçük kızlarının gözleri önünde şiddete maruz kalan Büşra Ç. olay sonrası İstanbul’daki ailesinin yanına gitti. Kadının dayak yediği anlar vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.Görüntüler sosyal medyada infial oluşturdu.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Görüntülerin haberlere konu olmasının ardından çalışma başlatan polis, mağdur kadına İstanbul’da, kocasına ise Gaziantep’te ulaştı. Sokak ortasında darp edilen genç kadın, tüm olup bitene rağmen eşinden şikayetçi olmadı. Gözaltına alınan, ifadesinde eşine ilk kez el kaldırdığını ve pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç. ‘darp’ suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devreye Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı girdi. Kamuoyunda tepki çeken olayın ardından savcılıkça genişletilen soruşturma kapsamında, Emrah Ç, savcılık emriyle ikinci kez gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Emrah Ç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.