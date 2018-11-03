Şiddeti hep birlikte ortadan kaldıralım

Sempozyumun açılışında konuşan Emine Erdoğan, farklı din, dil ve etnik yapıların bir arada yaşadığı, bu güzel şehirde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, “Mardin, bir masalın ilk cümlesi gibi bir şehir. Işık nasıl doğudan yükseliyorsa, insana ilham veren her güzellik de bu topraklardan yükseliyor” dedi. Erdoğan, “Bu anlamlı buluşmanın hayırlara vesile olsun. Bugüne kadar kadın üzerine sayısız toplantı yapıldı ve pek çok cümle kuruldu. Bundan sonra da bu cümlelerin kurulmaya devam edecek. Ancak kurulan cümlelerin mahiyeti artık değişti. Kadın istihdam oranı 2002’lerde yüzde 20’lerdeyken, bugün yüzde 30’ları aştı” diye konuştu. Erdoğan, “En büyük sorunlardan biri kadına yönelik şiddet. Hep birlikte şiddeti ortadan kaldıracak adımlar atmalıyız. Kadın meselesi aynı zamanda bir erkek meselesidir” şeklinde konuştu.