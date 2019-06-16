Şifa olsun

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Merkezefendi Tıp Festivali’nin açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un da katıldığı törenle yapıldı. Mesir macununun mucidi Merkez Efendi adına düzenlenen festivalin açılışında konuşan Şentop, İstanbul’un dünyanın en güzel şehri olduğunu söyledi.

Ömer Arısoy da Merkezefendi’den ilhamla, halka şifa dağıtma düsturunu yaymak için 2005’te açılan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Arısoy, bahçenin geleneksel tıp konusunda önemli bir yere sahip olduğunu anlatarak, “Burada aldığı kurslarla iş hayatına atılan vatandaşımız var. Bahçenin bakanlıklara, üniversitelere, enstitülere ve belediyelere, birçok kurum ve kişiye karşılıksız sağladığı danışmanlık, tohum, fide desteğinin değeri ilerde daha iyi anlaşılacaktır” diye konuştu. 8 gün devam edecek festivalde, Zeytinburnu’nun tarihi ve mistik mekanlarının tanıtıldığı kültür gezileri de düzenlenecek.