Sıfır atık dev ekonomi

Sağlıklı bir çevrede yaşamanın, herkesin en temel insan hakkı olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, bu hakkın sadece insana yönelik değil, ekosistemin de gelecek nesillerin de bunda hakkı olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, “Gelecek nesillere, kaynakları tükenmiş, yaşam şartları zorlaşmış bir dünya bırakamayız. Misafiri olduğumuz yeryüzünü bize emanet edildiği şekliyle bırakmak hepimizin temel sorumluluğu.Biz tabiat olmadan yaşayamayız. Ayrıca bu projeyle uğraşırken gıda israfıyla da yüzleştik. Unutmayalım, israf ettiğimiz gıdaların sadece üçte birini kurtarsak dünyada açlık kalmaz” diye konuştu. Küresel ısınma raporlarının korkutucu boyutundan söz eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

TABİAT OLMADAN YAŞANMAZ

Dünya hızla yenilenebilir enerji kullanımına yönelmeli. Sıfır Atık Projesi de bunlardan biri. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedefliyoruz. Sevinerek ifade etmeliyim ki uzun süredir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çöp kamyonu girmiyor. Personelimizi eğittik, sistemimizi kurduk. Tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak azami geri dönüşüm sağlanıyor. Bahçe peyzajlarımızda, organik atıklardan elde ettiğimiz kompost gübre kullanılıyor. İnanıyorum ki, bu sistem yakın bir gelecekte tüm kamu binalarında uygulanır hale gelecektir.