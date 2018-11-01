Sıfır atık dev ekonomi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi’ne katıldı.
Sağlıklı bir çevrede yaşamanın, herkesin en temel insan hakkı olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, bu hakkın sadece insana yönelik değil, ekosistemin de gelecek nesillerin de bunda hakkı olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, “Gelecek nesillere, kaynakları tükenmiş, yaşam şartları zorlaşmış bir dünya bırakamayız. Misafiri olduğumuz yeryüzünü bize emanet edildiği şekliyle bırakmak hepimizin temel sorumluluğu.Biz tabiat olmadan yaşayamayız. Ayrıca bu projeyle uğraşırken gıda israfıyla da yüzleştik. Unutmayalım, israf ettiğimiz gıdaların sadece üçte birini kurtarsak dünyada açlık kalmaz” diye konuştu. Küresel ısınma raporlarının korkutucu boyutundan söz eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
TABİAT OLMADAN YAŞANMAZ
Dünya hızla yenilenebilir enerji kullanımına yönelmeli. Sıfır Atık Projesi de bunlardan biri. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedefliyoruz. Sevinerek ifade etmeliyim ki uzun süredir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çöp kamyonu girmiyor. Personelimizi eğittik, sistemimizi kurduk. Tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak azami geri dönüşüm sağlanıyor. Bahçe peyzajlarımızda, organik atıklardan elde ettiğimiz kompost gübre kullanılıyor. İnanıyorum ki, bu sistem yakın bir gelecekte tüm kamu binalarında uygulanır hale gelecektir.
BİREYSEL TUTUMLAR DEĞİŞMELİ
Proje çerçevesinde, bir yıl boyunca, toplumun tüm kesimlerinden çok güzel destekler aldıklarına değinen Emine Erdoğan, şunları söyledi: İş büyük ölçüde belediyelerimizde. Vatandaşlarımızın, evlerinde ayrıştırdıkları atıkları, belediyelerimizin aynı mantıkla toplayıp dönüştürmesi gerekiyor. Belediyelerin vahşi depolamayı terk edip, depolama veya yakma yerine geri kazanıma odaklanması lazım. En önemlisi bireysel tutumların değişmesi gerekiyor. Mesela, plastik poşet yerine bez ürünler kullanmak, atacağımız küçük bir adımdır ama sonuçları korunmuş ağaçlar ve su kaynaklarıdır.
Zirvede gerçekleştirilen ödül töreninde sıfır atık duyarlılıkları nedeniyle Sürdürülebilirlik Politikaları ve Sıfır Atık Projesine Destek Ödülü Türk Hava Yollarına, Sıfır Atık Yenilikçilik Ödülü İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBAK’a, Sıfır Atık Medya Ödülü ise TRT’ye verildi.
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