‘Sıfır Atık’ için Dönüşüm Pazarı

Mobilyadan kıyafete binlerce ürünün yenilenerek satışa sunulduğu etkinlikten elde edilen gelir ‘Sıfır Atık’ projesinin toplum genelinde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacak. TOGEM-DER’in Üsküdar’daki merkezinde kurulacak alışveriş alanında dernek tarafından yenilenen mobilyaların yanı sıra hayırseverler tarafından bağışlanan tablolar, vazolar, kıyafetler, çantalar, ayakkabılar, aksesuarlar da satışa sunulacak. Çocuklar için oyuncakların da uygun fiyata satılacağı etkinlik 3 gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında dönüşüme destek vermek isteyenleri ağırlayacak.