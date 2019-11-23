‘Sıfır Atık’ için Dönüşüm Pazarı
Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2005 yılında Üsküdar’da kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla 6-8 Aralık’ta ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ etkinliği düzenliyor.
Mobilyadan kıyafete binlerce ürünün yenilenerek satışa sunulduğu etkinlikten elde edilen gelir ‘Sıfır Atık’ projesinin toplum genelinde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacak. TOGEM-DER’in Üsküdar’daki merkezinde kurulacak alışveriş alanında dernek tarafından yenilenen mobilyaların yanı sıra hayırseverler tarafından bağışlanan tablolar, vazolar, kıyafetler, çantalar, ayakkabılar, aksesuarlar da satışa sunulacak. Çocuklar için oyuncakların da uygun fiyata satılacağı etkinlik 3 gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında dönüşüme destek vermek isteyenleri ağırlayacak.
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