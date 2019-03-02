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‘Sıfır Atık’ projesi 42 milyon ağacı kurtardı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2017 ve 2018 yılında toplanan 4 milyon 805 bin ton değerlendirilebilir atık sayesinde 42 milyon ağacın kesilmesinin önlendiğini bildirdi. 

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile ‘Sıfır Atık Projesi’ Türkiye genelinde uygulanmaya başladı. 

GERİ KAZANIM SAĞLANDI

Çevreyi korumak ve kirlilikle mücadele kapsamında ortaya konulan politika ve stratejilerin, mevcut ekonomik sistemle uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi destekleyen doğrultuda olması gerektiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının öneminin daha da ortaya çıktığını ifade etti. Bakan Kurum, sıfır atığın israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olduğunu kaydetti.  Türkiye’de çevre yönetimi konusunda birçok adım atıldığını ve atılmaya da devam edildiğini belirten Bakan Kurum, “Sıfır Atık Projesi öncelikle Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde uygulanmaya başlandı. 

KÜLLİYE’DEN TÜM YURDA

Akabinde TBMM, TRT, Milli Savunma Bakanlığı ve 13 bin 357 kurum/kuruluş, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, üniversiteler, oteller ve sanayi binalarında uygulamaya geçirildi. Bununla birlikte pilot seçilen 27 belediyede de sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışmalara başlandı. 2017 ve 2018 yılında toplanan toplam 4 milyon 805 bin ton değerlendirilebilir atık sayesinde 500 milyon kilogram sera gazı salınımı engellendi ve 42 milyon ağacın kesilmesi önlendi” dedi.

''PKK’nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz?''

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