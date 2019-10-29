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Sigara kaçakçıları polis çıktı  

Asayiş uygulaması yapan ekiplerce durdurulan otomobilin bagajında, gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi. Kovalamacada yakalanan 2 kişinin polis olduğu tespit edildi. 

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Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı belirtilen otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, sivil plakalı aracın camlarının filmli olması sebebiyle içinin görülmemesi üzerine, olası terör olaylarını da dikkate alarak bagajı kontrol etmek istedi. Bu sırada aracın önünde oturan Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru A.Y. ile İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olan sürücü H.K. meslektaşlarına “Bizim aracı da mı kontrol edeceksiniz?” diyerek aracı aratmak istemedi. 

Ekipler buna rağmen aramak isteyince H.K, otomobil ile kaçmaya çalıştı. Takibe alınan araç uygulama noktasındaki polislerce uyarı ateşi açılarak çevre yolunda durduruldu. Otomobilin arka koltuğunda ve bagajda 5 bin 310 paket bandrolsüz ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bunun üzerine polisler A.Y. ile H.K, gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişilerden H.K’nin 5 ay önce, A.Y’nin de bu olay üzerine açığa alındığı öğrenildi.

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