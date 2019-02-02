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'Sigara yasağıyla ilgili yasalar düzeltilmeli'

Yeşilay açık alanda tütün kullanımına ilişkin yasaların, sigara kullanmayan vatandaşları pasif içici durumuna düşürmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

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Konuya ilişkin açıklamada Yeşilay’ın, asırlık geçmişi ile hem ulusal hem de uluslararası boyutta bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğü kaydedildi. Tütün bağımlılığının, bağımlılıkların en yaygını olarak ön plana çıktığı belirtilen açıklamada, dünyada her yıl 6 milyon kişinin sigara sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, sigara ve tütünün içeride ya da dışarıda her türlü kullanımından toplumu korumayı amaçladıklarını belirtti. Tütün kullanımının yasal olduğu açık alanların, sadece sigara tüketen insanların kullandığı mekanlara dönüştüğünü aktaran Öztürk “Yeşilay olarak bizler, yasaların, açık alanların sigara kullanmayan vatandaşlar tarafından da pasif içici durumuna düşmeden kullanılabilir olacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk açık alanda tütün kullanımına ilişkin yasaların yeniden düzenlenmesini istedi.

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