'Sigarayı bırakmak için geç değil'

Erkekler bağımlılığa daha yatkın

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, ‘Türkiye’nin Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası’ ile ilgili araştırma sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde sigara içme oranları erkeklerde %52.9, kadınlarda ise %34.1 olarak belirlendi.

ORANLAR YAKIN

Sigara içenlerden sigarayı bırakanların oranı erkeklerde %11.5 iken, kadınlarda %11.45 olarak görüldü. Sigarayı bırakma durumları cinsiyet, eğitim ve bölgesel durumlardan etkilenmemekte, her cinsiyette, her eğitim geçmişinde ve her bölgede eşit oranlarda sigaranın bırakıldığı görülüyor. Bu da sigarayı bırakma kararının eğitim, cinsiyet ve bölgeden bağımsız başka faktörlerden etkilendiğini ortaya koydu. Günümüzün en çok konuşulan bağımlılıklarından alışveriş bağımlılığı ile ilgili rakamlar da ilginç sonuçları ile dikkat çekiyor. Alışveriş bağımlılığında lisansüstü mezunları önde yer alıyor. Bölgesel dağılıma bakıldığında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri alışveriş bağımlılığı için en riskli bölgeler olarak bulundu.