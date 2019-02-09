'Sigarayı bırakmak için geç değil'
Sağlık Bakanı Koca, tütün bağımlılığının evrensel bir sorun olduğunu belirterek, 2010’dan bugüne sigarayı bırakmak isteyen 900 bin kişiye ücretsiz ilaç sağladıklarını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde hizmet veren sigara bırakma poliklinikleriyle 9 yılda 900 bin kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlandığını bildirdi. Bakan Koca, gençler ve kadınların tütün endüstrilerinin en önemli hedef kitlesi olduğuna değinerek, “Bunun nedeni ise gençlerin uzun yıllar müşteri olma, kadınların ise anne olarak çocuklarına rol model olma özelliği taşımasıdır” diye konuştu. Tütünle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin de bilgi veren Bakan Koca, günde bin 500 ekiple 7 gün 24 saat denetim yapıldığını, ‘ALO 184’ İhbar hattı, ‘Yeşil Dedektör Uygulaması’ ve ‘ALO 171 Sigara Bırakma Hattı’nın da mücadelede etkin rol aldığını kaydetti. Bakan, 435 sigara bırakma polikliniğin hizmet verdiğini vurgulayarak, “2010’dan bugüne 900 bin kişiye ücretsiz ilaç sağladık. En son kararnamemizle bu desteğin kesintiye uğramamasını da temin etmiş olduk” diye konuştu.
162 BİN KİŞİ DESTEK ALDI
Bakan Koca, elektronik sigaraların da tedavi aracı ya da ilaç olarak tasarlanmadığını ve kansorejen olduğunu belirtti.Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre de ‘ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattına’na 2010-2018’de başvuran 27 milyon 162 bin 744 kişiye destek sağlandı. Sigarayı bırakmak isteyen danışanlar, Merkezi Hasta Randevu Sistemi üzerinden sigara bırakma polikliniklerinden randevu alınabiliyor. Ayrıca toplumu, tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin bilgilendirmek, yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak için ‘havanikoru.org’ internet sitesi de hizmet veriyor. Site, hizmete açıldığı tarihten 31 Aralık 2018’e kadar 1 milyon 633 bin 111 kişi tarafından ziyaret edildi.
Kim bu astronot?
Yeşilay toplumda artan sigara bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla 9 Şubat ‘Sigara Bırakma Günü’ etkinliği kapsamında ilginç bir projeye imza attı. Astronot kıyafeti giyen bir adam, gün boyu toplu taşıma araçlarında dolaştı.
ZARARI HERKESE
Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, Dünya Sigarayı Bırakma Günü için çektikleri astronotlu viral filmle de pasif içicilik konusundaki mesajlarının platformlarında devam edeceğini dile getirerek, “Pasif içicilik aslında sigaranın en önemli zararlarından biri. Sigara içen kişilerin savunması, ‘Ben kendime zarar veriyorum’ şeklinde olur fakat tütün etrafınıza da en az sizin kadar zarar verir. Dolayısıyla pasif içiciler de en az aktif içiciler kadar zarar görüyor. Nefes alma alanlarının azaldığını, tütün kullanımıyla bir başkasının hava sahasına girdiğimizi gösterebilmek, özellikle İETT ve metrobüs duraklarında tütün kullanımı yasakken, bu yasağın çok kolay delindiğini ortaya çıkartabilmek için ilgi çekici bir film çekmeye karar verdik” dedi.
Erkekler bağımlılığa daha yatkın
Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, ‘Türkiye’nin Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası’ ile ilgili araştırma sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde sigara içme oranları erkeklerde %52.9, kadınlarda ise %34.1 olarak belirlendi.
ORANLAR YAKIN
Sigara içenlerden sigarayı bırakanların oranı erkeklerde %11.5 iken, kadınlarda %11.45 olarak görüldü. Sigarayı bırakma durumları cinsiyet, eğitim ve bölgesel durumlardan etkilenmemekte, her cinsiyette, her eğitim geçmişinde ve her bölgede eşit oranlarda sigaranın bırakıldığı görülüyor. Bu da sigarayı bırakma kararının eğitim, cinsiyet ve bölgeden bağımsız başka faktörlerden etkilendiğini ortaya koydu. Günümüzün en çok konuşulan bağımlılıklarından alışveriş bağımlılığı ile ilgili rakamlar da ilginç sonuçları ile dikkat çekiyor. Alışveriş bağımlılığında lisansüstü mezunları önde yer alıyor. Bölgesel dağılıma bakıldığında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri alışveriş bağımlılığı için en riskli bölgeler olarak bulundu.
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