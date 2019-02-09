'Sigarayı bırakmak için geç değil'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde hizmet veren sigara bırakma poliklinikleriyle 9 yılda 900 bin kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlandığını bildirdi. Bakan Koca, gençler ve kadınların tütün endüstrilerinin en önemli hedef kitlesi olduğuna değinerek, “Bunun nedeni ise gençlerin uzun yıllar müşteri olma, kadınların ise anne olarak çocuklarına rol model olma özelliği taşımasıdır” diye konuştu. Tütünle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin de bilgi veren Bakan Koca, günde bin 500 ekiple 7 gün 24 saat denetim yapıldığını, ‘ALO 184’ İhbar hattı, ‘Yeşil Dedektör Uygulaması’ ve ‘ALO 171 Sigara Bırakma Hattı’nın da mücadelede etkin rol aldığını kaydetti. Bakan, 435 sigara bırakma polikliniğin hizmet verdiğini vurgulayarak, “2010’dan bugüne 900 bin kişiye ücretsiz ilaç sağladık. En son kararnamemizle bu desteğin kesintiye uğramamasını da temin etmiş olduk” diye konuştu.

162 BİN KİŞİ DESTEK ALDI

Bakan Koca, elektronik sigaraların da tedavi aracı ya da ilaç olarak tasarlanmadığını ve kansorejen olduğunu belirtti.Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre de ‘ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattına’na 2010-2018’de başvuran 27 milyon 162 bin 744 kişiye destek sağlandı. Sigarayı bırakmak isteyen danışanlar, Merkezi Hasta Randevu Sistemi üzerinden sigara bırakma polikliniklerinden randevu alınabiliyor. Ayrıca toplumu, tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin bilgilendirmek, yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak için ‘havanikoru.org’ internet sitesi de hizmet veriyor. Site, hizmete açıldığı tarihten 31 Aralık 2018’e kadar 1 milyon 633 bin 111 kişi tarafından ziyaret edildi.