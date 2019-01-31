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Siirt Havaalanı'nın yeni pistinde test uçuşları başladı

Siirt Havaalanı'nın tamamlanan yeni pistinde ilk test uçuşu Vali Ali Fuat Atik'in katılımıyla yapıldı. 5 gün sürecek test uçuşlarının ardından DHMİ Genel Müdürlüğü pilotları bir rapor hazırlayacak.

  • DHA
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Yaklaşık 2 yıldan bu yana kapalı olan Siirt Havaalanı'ndaki pist uzatma ve onarım çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte test uçuşu yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile test uçuşuna katılan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, havaalanın açılması için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.
 
Havaalanında yeni hizmet binasının da yapıldığını belirten Vali Atik, "Havaalanımızın açılması için ilk test uçuşları başladı. Bu test uçuşlarımızın ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda, uzun bir aradan sonra yolcu taşıma uçakları alana inecektir. Siirtliler bugünü özlemle bekliyorlar. 

Yolcu taşıyan uçakların ne zaman ineceği konusunda herhangi bir tarih veremiyoruz. Ancak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pilotlarının vereceği rapor çok önemli olacak. Pistimiz yeni baştan yenilendi. Diğer yandan havaalanın yeni hizmet binası yapılıyor" diye konuştu. Havaalanında test uçuşlarının 5 gün süreceği öğrenildi.  

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