Siirt ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Siirt ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Siirt ve İstanbul'da tespit edilen 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ve eroin ele geçirildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.