Siirt-Şırnak kara yolu ile Siirt'te 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Siirt-Şırnak kara yolu ile Siirt'in Eruh ilçesine bağlı 36 köy yolu ulaşıma kapandı.
- AA
Pervari ve Eruh ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonucu Siirt-Şırnak kara yolu ile Eruh'a bağlı 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları ekiplerince Eruh'un, Siirt-Şırnak kara yolu Breni Tepesi mevkisinde yolun açılması için çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresi ekiplerince Pervari'de kapanan köy yolları ulaşıma açıldı. Eruh'ta ise yolların açılması için çalışmalar sürüyor.
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