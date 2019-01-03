Siirt-Şırnak kara yolu ile Siirt'te 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Pervari ve Eruh ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonucu Siirt-Şırnak kara yolu ile Eruh'a bağlı 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekiplerince Eruh'un, Siirt-Şırnak kara yolu Breni Tepesi mevkisinde yolun açılması için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi ekiplerince Pervari'de kapanan köy yolları ulaşıma açıldı. Eruh'ta ise yolların açılması için çalışmalar sürüyor.