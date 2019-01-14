Siirt’te 700 gram metamfetamin ele geçirildi
Siirt'te bir kişinin üzerinde 700 gram metamfetamin ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Conkbayır Mahallesi’nde bir kişinin durumundan şüphelenilen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı. Yakalanan şüphelinin üst aramasında iki poşet içerisinde 700 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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