Siirt’te 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Conkbayır Mahallesi’nde bir kişinin durumundan şüphelenilen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı. Yakalanan şüphelinin üst aramasında iki poşet içerisinde 700 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.