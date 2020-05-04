İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0467
  • EURO
    7,6846
  • ALTIN
    386.046
  • BIST100
    98842.2
Yaşam

Siirt'te bir köy ve mezra karantinaya alındı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir köy ve mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:46 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:46
ABONE OL

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçeye bağlı Ormanlı köyü ile Kömürlü köyüne bağlı Yelken mezrasında karantina uygulaması başlatıldı.

Köy ve mezrada Kovid-19 tetkik sonucu pozitif çıkan hasta ve buna teması olanların tespit edildiği aktarılan açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla köy ve mezraya giriş ve çıkışların 17 Mayıs'a kadar kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerinde sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun son vaaz görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.