Siirt'te kaçak balık avına 9 bin 870 lira ceza kesildi
Siirt'te kaçak balık avlayan 3 kişiye 9 bin 870 lira ceza verildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine merkez Yokuşbağlar köyü Yığınlı mezrasında 56 AG 022 plakalı araçta arama yaptı.
Aramada, 3 akü, jeneratör ve 60 kilogram balık ele geçirildi. Araçtaki 3 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 9 bin 870 idari ceza uygulandı.
Ele geçirilen malzeme ve balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.
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