29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5534
  • 6,2285
  • 260.913
  • 98673.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Siirt'te kaçak balık avına 9 bin 870 lira ceza kesildi

Siirt'te kaçak balık avlayan 3 kişiye 9 bin 870 lira ceza verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine merkez Yokuşbağlar köyü Yığınlı mezrasında 56 AG 022 plakalı araçta arama yaptı.
 
Aramada, 3 akü, jeneratör ve 60 kilogram balık ele geçirildi. Araçtaki 3 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 9 bin 870 idari ceza uygulandı.
 
Ele geçirilen malzeme ve balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gara'da teröristlere ağır darbe: 7'si daha etkisiz hale getirildi

Gara'da teröristlere ağır darbe: 7'si daha etkisiz hale getirildi

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Çin ya da Dubai'ye gönderilecekti... Kilolarca altın ele geçirildi

Çin ya da Dubai'ye gönderilecekti... Kilolarca altın ele geçirildi

Cevizlibağ'da tramvaya su tankeri çarptı

Cevizlibağ'da tramvaya su tankeri çarptı

PKK'lı teröristlerle saklanıyorlar: Hepsi etkisiz hale getirildi

PKK'lı teröristlerle saklanıyorlar: Hepsi etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanlığı düğmeye bastı: Özel yazılımla takip edilecek

Cumhurbaşkanlığı düğmeye bastı: Özel yazılımla takip edilecek

Hastaneye gidince ortaya çıktı: Ensesinden çıkartıldı

Hastaneye gidince ortaya çıktı: Ensesinden çıkartıldı

Meteoroloji uyardı: Etkili olacak

Meteoroloji uyardı: Etkili olacak
 

POPÜLER HABERLER

NARKOTERÖR’E “ŞEHİT ÖCAL” DARBESİ

NARKOTERÖR’E “ŞEHİT ÖCAL” DARBESİ

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı

60 yıldır çözülemeyen sır ölümler Dyatlov Geçidi! Uzaylılar mı, gizli silah mı?

60 yıldır çözülemeyen sır ölümler Dyatlov Geçidi! Uzaylılar mı, gizli silah mı?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA