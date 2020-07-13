Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

AA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:49 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:49

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Siirt merkezli Van, Şırnak, Gaziantep ve Konya'da belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda birden fazla araç içerisinde zula olarak tabir özel bölümlere saklanmış 19 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.