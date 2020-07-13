İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8628
  • EURO
    7,8053
  • ALTIN
    399.189
  • BIST100
    118399
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı
Yaşam

Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Siirt merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 19 bin 360 paket sigara ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:49 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:49
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Siirt merkezli Van, Şırnak, Gaziantep ve Konya'da belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda birden fazla araç içerisinde zula olarak tabir özel bölümlere saklanmış 19 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.