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Yaşam

Siirt'te narkotik operasyonu: 4 tutuklama

Siirt'te jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

DHA16 Mart 2021 Salı 18:00 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 18:00
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucunun imal ve satışını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada 30 gram eroin, 12 gram esrar, 44 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, kurusıkıdan dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, 57 tabanca mermisi, kurusıkı tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ele geçirildi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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