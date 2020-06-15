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Yaşam

Siirt'te ortaya çıkan yılanlar, köylüleri tedirgin ediyor

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Cintepe köyünde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, vatandaşları tedirgin ediyor.

IHA15 Haziran 2020 Pazartesi 10:53 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 10:58
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Hemen her gün yılan gördüklerini söyleyen köy sakinleri birçoğu zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti.

Bahçelerinde daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini aktaran Samet Aslan, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Aslan, "Tarlaya ve bahçeye giderken çok sayıda yılan gördük. Son bir haftadır çok sayıda yılana rastladık. Oldukça da büyük yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanlar akrep ve yılanlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Biz de bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz" dedi.

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