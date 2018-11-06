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Siirt'te sahte deterjan operasyonu: 9 gözaltı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda 27 bin 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kurtalan ilçesinde bazı toptancılara halk sağlığını tehdit eden, çeşitli markalarda sahte temizlik ürünü satışı yapıldığı, fatura ve kayıtları bulunmayan bu ürünlerin kent geneline dağıtıldığı ve devletin zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 7 depoda yapılan aramada, 27 bin 600 kilogram sahte deterjan, 130 kilogram kaçak çay ve 52 kalaşnikof fişeği ele geçirildi. Sahte temizlik ürünlerinin, Siirt Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne, kaçak çayın ise Batman Gümrük Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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