Sık sık iş değiştirmek boşanma sebebi   

Mahkeme, düzenli çalışmayan, sürekli iş değiştiren, il dışında çalıştığını söyleyerek uzun süre eve gelmeyen kocayı kusurlu buldu. Evin geçimini kadının sağladığına dikkat çeken mahkeme, boşanmaya neden olan kusurlu davranışları sebebiyle davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmetti. Mahkeme erkeğin manevi tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Kararı davalı erkek temyiz etti. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sık sık iş değiştiren, düzenli işi olmayan kocanın kusurlu davranışlarının davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığına hükmetti. Daire, manevi tazminat kararının bozulmasına karar verdi. Dava dosyası yeniden Karaman Aile Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, ilk kararında direnirse devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girecek. Bu durumda Genel Kurul’un vereceği kararla sık sık iş değiştirmenin boşanma sebebi sayılmasının yanında manevi tazminat ödemeyi gerektireceği hüküm altına alınıp alınmayacağı netlik kazanacak.