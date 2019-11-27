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Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü

İzmir’de Yakup P. ile eşi Sevgi P, (48) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Yakup P. aldığı baltayla Sevgi P’ye vurdu.Kadın kanlar içinde yerde kalırken, 155’i arayan Yakup P, kendini ihbar etti.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevgi P’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Biri engelli dört çocukları olan çiftin son günlerde sıkça kavga ettiği ve sürekli tartışma seslerinin duyulduğu belirtildi. 

ÇOCUKLARINA KIYAMADI 

Öte yandan 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nden bir gün sonra öldürülen Sevgi P’nin geçtiğimiz günlerde, kendisine şiddet uygulayan kocasını karakola şikayetettiği, ancak çocukları için şikayetini geri aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken, cenazesi, morga gönderildi. Polis tarafından gözaltına alınan Yakup P, emniyete götürüldü.

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